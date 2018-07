Ceni desfalca o São Paulo no jogo em que será homenageado

O goleiro Rogério Ceni não conseguiu se recuperar de uma lesão muscular e será desfalque diante do Internacional, sábado, no Morumbi. Com isso, o goleiro não vai atuar na partida que inicia as comemorações pelo seu 25º aniversário no clube - a data oficial é dia 7 de setembro. Ele deve receber duas esculturas antes da partida e a equipe vai atuar com a inscrição M1to no uniforme.

Rogério tem um edema na coxa direita, mesma contusão que o impediu de atuar contra Ponte Preta e Joinville. Ele atuou contra o Ceará pelas oitavas de final da Copa do Brasil depois de fazer um pedido especial ao técnico Juan Carlos Osorio - o São Paulo corria o risco de ser eliminado depois de perder no Morumbi por 2 a 1. Antes disso ficou 11 dias em tratamento por causa da mesma lesão, sofrida no local em 12 de agosto, em duelo contra o Figueirense.

Além de Rogério Ceni, o lateral Bruno também foi cortado por contusão. Além dos dois, Osorio não terá os zagueiros Luiz Eduardo, Rodrigo Caio, Lucão e Breno, o lateral Carlinhos, os volantes Thiago Mendes e Wesley e os atacantes Alexandre Pato e Luis Fabiano. Por outro lado, o atacante Rogério e o garoto Jeferson foram relacionados para a partida. Veja todos os 18 jogadores relacionados:

Goleiros: Renan Ribeiro e Léo

Laterais: Matheus Reis, Reinaldo, Auro e Bruno

Zagueiros: Lyanco e Edson Silva

Volantes: Hudson, João Schmidt e Jeferson

Meias: Daniel, Michel Bastos, Paulo Henrique Ganso e Centurión

Atacantes: João Paulo, Rogério e Wilder