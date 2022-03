Ceni destaca ataque do São Paulo, mas critica setor defensivo após goleada sobre São Bernardo

Rogério Ceni teve dois sentimentos com relação ao time do São Paulo, após a vitória sobre o São Bernardo por 4 a 1, nesta terça-feira, no Morumbi, que valeu a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista.

"Acho que tivemos a nossa melhor produção ofensiva, com boas tabelas, jogadas de grupo, mas, ao mesmo tempo, tivemos falhas que não estávamos tendo no setor defensivo", disse o treinador são-paulino, em entrevista coletiva.

Para Ceni, o São Paulo não teria de passar pelo sufoco do segundo tempo, caso as oportunidades criadas na primeira etapa tivessem sido aproveitadas. "Criamos muito, mas não marcamos, o goleiro deles fez várias defesas. Mas a equipe mostrou equilíbrio para buscar o resultado até o final."

Ainda sem saber qual será o adversário na semifinal, o técnico não conta com a presença de Gabriel Neves e Gabriel Sara na próxima partida a ser disputada no fim de semana. "O Neves fez algumas atividades nos últimos dias, mas esteve 15 dias parado. Vamos ver como ele participa do treino na quinta-feira, enquanto o Sara ainda nem foi para o campo, o que torna seu aproveitamento mais complicado."