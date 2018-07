Ceni diz que coração pesou para renovar contrato

Ainda não será desta vez que o São Paulo vai ficar sem o seu ícone. O goleiro Rogério Ceni decidiu renovar até o fim da Libertadores do ano que vem o seu contrato com o clube e desistiu da aposentadoria prevista para o fim desta temporada. Em entrevista ao canal de vídeo do São Paulo, o capitão tricolor disse que seguiu o que o coração mandava.

"Meu coração, a parte emocional, querer estar aqui, terminar cada vez melhor. Ser são-paulino, acho que isso foi muito importante. A amizade, o carinho de todos num lugar que frequento há 25 anos", disse Ceni, listando os motivos que o fizeram mudar de ideia.

O capitão também revelou a conversa que teve com Muricy Ramalho após a eliminação nos pênaltis para o Atlético Nacional, quarta-feira, no Morumbi, na semifinal da Copa Sul-Americana. O treinador já havia citado o papo, sem citar seu teor, dizendo acreditar que Rogério poderia desistir de parar agora.

"O Muricy é um cara que eu tenho uma convivência de mais de 20 anos, sabe do profissional que eu sou. Pela forma como perdemos, o time jogou bem, vale o aplauso, era pra gente estar na final. Ele falou que: ''Quem sabe perdemos essa para ganharmos uma Libertadores?. Gostaria muito que você ficasse com a gente no ano que vem''", relatou o goleiro.

Ceni contou que a decisão de continuar foi anunciada rapidamente a Carlos Miguel Aidar, presidente do clube, no começo da tarde desta sexta-feira. "Sentamos para conversar 10 minutos antes de ele ir para a sala de imprensa. Ele Manifestou desejo e em três minutos achamos que o ideal era renovar até o fim da Libertadores, com o a esperança de a gente conquistar."

Outro motivo que influenciou Rogério Ceni a parar foi a não permanência de Kaká para o ano que vem. De acordo com ele, a ausência do meia vai exigir a presença de um outro líder dentro de campo. O goleiro vai seguir fazendo esse papel.