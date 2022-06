Ceni diz que faltou força física ao São Paulo no Rio: 'Foi mais combate que jogo'

O técnico Rogério Ceni evitou encontrar culpados pela derrota do São Paulo para o Botafogo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Essa foi apenas a segunda derrota da equipe paulista no Brasileirão. Até então, o time estava invicto há 15 partidas (somando o Nacional, Copa do Brasil e Sul-Americana).

"Hoje perdemos um pouco na força física. Adversário mais forte fisicamente", afirmou em entrevista coletiva. "Hoje foi mais um combate do que um jogo", completou o treinador. "Foi um jogo com poucas oportunidades, muito brigado, poderia ter sido 1 a 0 para os dois lados", disse o técnico.

A derrota diante do Botafogo fez o São Paulo cair duas posições na tabela - foi ultrapassado ao final da 12ª. rodada por Athletico e Internacional. Agora o clube do Morumbi está na quinta colocação com 18 pontos.

Ceni destacou ainda o campo e a equipe do Botafogo. "É um time bem fechado, difícil de jogar. Jogo mais pesado, tem pouco espaço para se jogar", completou o técnico são-paulino, que lamentou uma falha em um escanteio ofensivo que originou no gol clube carioca, que vinha de quatro derrotas e entrou para o duelo dentro da zona de rebaixamento, mas acabou a rodada na 13ª colocação.

"Tivemos mais controle de bola no primeiro tempo quando tivemos três zagueiros. Superioridade com a bola, mas pouco na frente do gol do Botafogo", afirmou. "Fizemos bolas longas tentando Calleri e Wellington, principalmente pelo lado esquerdo", completou. Ceni, porém, evitou reclamar da de um jogador mais rápido, como Rigoni. "O Rigoni é o mais rápido que a gente tem, mas hoje não coloco na conta disso (a falta de um atleta com essa característica)", disse.

O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira diante do Palmeiras, às 20h, no Morumbi, pelo Brasileiro. Depois, na quinta-feira, enfrentará novamente o rival alviverde, mas dessa vez pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.