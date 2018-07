Rogério Ceni diz que São Paulo deve repor saída de Luiz Araújo

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, afirmou que o clube deve procurar jogadores para repor a possível saída do atacante Luiz Araújo, que negocia com Lille, da França. A saída do jovem jogador pode ser confirmada nesta semana após clubes e empresário do atleta chegaram a um acordo. A transferência está encaminhada.

"Se foi vendido, o ideal é que ele siga o caminho dele e a gente possa se programar para achar jogadores e repor a saída", afirmou Ceni após a derrota em Campinas para a Ponte Preta por 1 a 0. O técnico descartou que o rendimento do jogador tenha sido afetado pela transferência. "Ele tem a cabeça boa e fez o melhor que ele pôde."

Na negociação de Luiz Araújo, o São Paulo ficará com R$ 30,4 milhões, valor correspondente a 80% dos direitos federativos do jogador. O restante (R$ 7,6 milhões) vai para os cofres do Mirassol, clube que revelou Luiz Araújo e detém os outros 20%. O valor total da negociação é de 10 milhões de euros (R$ 38 milhões).

Os reforços já começaram a chegar. O primeiro deve ser o meia Maicosuel, que estava no Atlético-MG. O próprio jogador confirmou neste domingo que as negociações estão em andamento. "São Paulo e Atlético estão conversando. Agora não depende mais de mim", disse o atleta. Ceni, no entanto, não quis confirmar o negócio. "Isso é com a diretoria. Mas eu gosto do Maicosuel como jogador. O nome me agrada."

O treinador do São Paulo negou a possibilidade de o atacante Lucas Pratto ser negociado com o futebol do México, como foi especulado semana passada. O Vera Cruz estaria interessado em contratar o jogador argentino. "Desconheço essa proposta do México. Isso não foi cogitado no São Paulo", garantiu Ceni.