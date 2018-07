Ceni é advertido por TJD e está livre para jogar quinta O goleiro Rogério Ceni escapou, nesta segunda-feira, com apenas uma advertência no julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), de São Paulo, no lance em que tentou chutar Valdivia na derrota para o Palmeiras no último dia 2, no estádio do Pacaembu. Desta forma, ele está livre para enfrentar o São Bernardo nesta quinta, pela nona rodada do Campeonato Paulista, em São Bernardo do Campo (SP).