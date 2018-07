Rogério Ceni e Ganso devem reforçar o São Paulo na quarta

O técnico Juan Carlos Osorio deve ter à disposição a força máxima para escalar o São Paulo na próxima quarta-feira, contra o Vasco, pela Copa do Brasil. No treino desta segunda-feira no CT da Barra Funda voltaram a participar normalmente das atividades dois titulares que ficaram fora da derrota por 2 a 1 para o Avaí, pelo Brasileirão, casos do goleiro Rogério Ceni (poupado) e do meia Paulo Henrique Ganso, que se recuperava de dores no joelho direito.

A dupla se junta a dois outros importantes jogadores que devem reforçar a equipe para a primeira partida das quartas de final, no Morumbi. O atacante Luis Fabiano e o meia Michel Bastos cumpriram suspensão no fim de semana e estão à disposição do treinador. Os dois também integraram o trabalho em campo reduzido na manhã desta segunda-feira no CT, em atividade comandada pelo auxiliar técnico Luis Pompilio Paes.

Ganso demonstrou estar recuperado do problema e deu bons passes, além de ter marcado um gol. Um dos destaques da atividade foi Alexandre Pato, artilheiro do São Paulo na temporada, que chamou a atenção na atividade com boas jogadas ao lado do meia Daniel.

Os titulares na partida em Florianópolis ficaram na piscina e fizeram apenas um trabalho regenerativo de hidroginástica. A ausência no dia do São Paulo foi o argentino Centurión, liberado para resolver problemas particulares.

O time fecha a preparação para o jogo com o Vasco na terça pela manhã, em atividade fechada no CT da Barra Funda. O jogo de volta será na próxima semana, no Rio de Janeiro.