Ceni e Souza ficam no Reffis em volta de Muricy ao São Paulo

O técnico Muricy Ramalho voltou às atividades normalmente nesta terça-feira no São Paulo após receber alta do Hospital São Luiz, onde se recuperou de uma diverticulite que o deixou internado por quatro dias e o impediu de viajar para Manaus para a disputa do Torneio Super Series, um triangular amistoso realizado na semana passada.

O treinador comandou uma atividade tática e passou boa parte do tempo conversando com os auxiliares Milton Cruz e Tata, que acompanharam a delegação para os jogos contra Vasco e Flamengo disputados na Arena Amazônia. Muricy recebeu carta branca dos médicos para treinar normalmente a equipe sem qualquer tipo de restrição.

"Foi ruim ficar sem ele e temos que dar graças a Deus que ele está de volta. Ele terá a semana toda para trabalhar e temos certeza de que fará isso. Com ele no gramado fica tudo diferente", afirmou Thiago Mendes.

Os jogadores se reapresentaram após folga concedida na segunda-feira. Todos foram para o campo, exceções de Rogério Ceni e Souza. O goleiro segue uma programação diferenciada e fez atividades de reforço muscular enquanto o volante se recupera de uma pancada na canela direita sofrida contra o Flamengo no domingo.

Souza, porém, não deve ser problema para a partida do fim de semana contra a Penapolense, que marca a estreia no Campeonato Paulista. O São Paulo está no Grupo 1 ao lado do atual campeão Ituano, além de Mogi Mirim, Red Bull e São Bernardo.