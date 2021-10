Ceni elogia entrega do São Paulo, mas cobra melhor desempenho em lances decisivos

Mesmo com resultados diferentes, Rogério Ceni se mostrou satisfeito com a entrega do São Paulo nos três jogos em que esteve no comando da equipe, contra Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino. O treinador disse que o time está competindo bem, mas cobrou melhor desempenho tanto nas bolas paradas quanto nas finalizações.

"Poderíamos ter rendido um pouco mais nas bolas paradas defensivas, que trabalhamos bastante. Nas ofensivas também perdemos oportunidades de gol. No sentido de competir, o time foi muito bem. Foi um jogo bem parelho (contra o Red Bull Bragantino). O São Paulo jogou bem contra Ceará, Corinthians e Bragantino. Resultados diferentes a cada jogo, mas não faltou entrega, organização do time", disse o treinador.

O São Paulo é o terceiro time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. Foram 13 placares iguais até o momento. O treinador disse que essa instabilidade é natural, mas reconheceu que atrasa muito os planos do time na competição.

"Fizemos um bom jogo, com oportunidades de gol e podíamos sair de Bragança com uma vitória. Quase todas equipes vivem essa instabilidade. São Paulo empatou muito ao longo do campeonato, a falta de vitórias atrasa muito. Tempo é curto até o final do campeonato e devemos buscar os três pontos a cada partida, sem fazer muito plano futuro de posição final", afirmou o treinador.

Rogério Ceni comentou os erros do time na hora de finalizar. O São Paulo chegou a perder uma chance sem goleiro, em que Pablo e Luciano se atrapalharam e Pablo chutou por cima.

"Nós tivemos três oportunidades claras de gol, duas claríssimas. Uma sem goleiro, que faltou comunicação entre Luciano e Pablo. Outra que foi salva em cima da linha. No segundo tivemos bom volume de jogo. Cleiton fez uma grande defesa em chute do Vitor Bueno. Criamos, mas não tivemos a qualidade do arremate final para o gol", finalizou.

Com a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino neste domingo, o São Paulo fica na 13ª colocação no campeonato, com 34 pontos ganhos. Na próxima rodada, o clube enfrentará o Internacional em casa, pela 29ª rodada.