Ceni elogia postura do São Paulo em goleada em jogo-treino

O técnico Rogério Ceni saiu vitorioso em seu primeiro teste no São Paulo. No jogo-treino diante do Sarasota, em Bradenton, nos Estados Unidos, o time goleou por 9 a 1 o frágil adversário norte-americano. Apesar do bom resultado, o comandante preferiu enaltecer o trabalho dos atletas neste início de temporada.

"Estou feliz pela dedicação, entrega e amizade de todos. A forma como o grupo tem encarado a preparação, sempre com seriedade nos treinamentos, é importante. Não levamos como referência o resultado em si no jogo-treino, mas sim a forma como as equipes jogaram nos dois tempos: com pressão alta o tempo todo e vigor físico. E isso com praticamente uma semana de treinamentos. Então, fechamos bem esta primeira parte", avisou, em entrevista ao site oficial.

Ele escalou duas equipes diferentes em cada etapa, tentando fazer com que o time mantivesse um ritmo forte o tempo todo. Utilizou o sistema 3-4-3 e gostou do que viu. "Os jogadores demonstraram entendimento da parte tática, e agora merecidamente poderão descansar no período da tarde nesta quinta-feira, porque se entregaram bastante", disse.

Para ele, as disputas no time titular estão abertas. "Poderemos trabalhar novos sistemas táticos para, no futuro, escolher os 11 melhores. Mas, hoje, vejo uma disputa de 15 a 18 jogadores bem claras em algumas posições. E isso é importante para o São Paulo, que terá uma equipe com muita energia, velocidade de jogo e que pressiona bastante. Desejamos isso para o time", completou.