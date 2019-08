Ceni espera pelo retorno de Dedé e Léo para o jogo do Cruzeiro contra o CSA

Depois da estreia com vitória no comando do Cruzeiro, o técnico Rogério Ceni prepara o Cruzeiro para o jogo de domingo, contra o CSA, às 19 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador ainda não sabe se poderá contar com a dupla de zaga titular formada por Léo e Dedé. O primeiro se recupera de dores musculares e seu retorno é improvável. O segundo, que sofreu com cãibras no jogo do fim de semana, tem mais chance de atuar. Os dois treinaram à parte do grupo e fizeram exercícios específicos nesta quinta-feira.

Dodô, lateral-esquerdo de origem, mas que atuou muito bem como volante na última partida, destacou o trabalho do novo treinador. "No futebol as coisas mudam muito rápido. As oportunidades aparecem e tem que estar preparado para aproveitar. Por enquanto, foi só um jogo e obviamente ao longo dos jogos quem sai na frente é importante para estar no time titular. Mas ele (Rogério) está conhecendo o grupo ainda e tenho que trabalhar muito para permanecer no time titular. As coisas estão melhorando e a tendência é melhorar ainda mais."

Uma formação provável de Ceni para o duelo com o CSA: Fábio; Orejuela, Dedé (Cacá), Fabricio Bruno e Egídio; Henrique, Dodô, Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e David; e Pedro Rocha.

O Cruzeiro briga para se afastar da zona de rebaixamento, pois soma 14 pontos, na 16ª colocação. São três vitórias, cinco empates e sete derrotas. O ataque fez 13 gols, enquanto a defesa foi vazada 22 vezes.