Ceni faz sua escolha para o São Paulo e não é mais o Brasileirão

O São Paulo fez sua escolha na partida deste domingo contra o Athletico-PR, mesmo sabendo de suas condições perigosas na tabela do Brasileirão. O time de Rogério Ceni perdeu por 1 a 0 no Paraná. Cometeu dois pênaltis bobos, que poderiam ter sido evitados, um deles em saída de bola do novo goleiro do time. Felipe Alves errou com os pés e depois meteu o pé no rival. Sorte para ele e para o Tricolor que a defesa aconteceu. O batedor do Athletico cobrou muito mal e o goleiro são-paulino pegou no susto, com o joelho. Não foi uma defesa, defesa... deu foi sorte.

O fato é que Ceni mandou a campo um time de moleques da base, liderados por Miranda. Alguns pesos-pesados entraram no segundo tempo, como Calleri, mas eles nada conseguiram nada. O time de Felipão estava mais inteiro, com Fernandinho dominando o meio de campo aos 37 anos, e contava com a força de sua torcida. Não foi um primor, como não tem sido, mas foi mais uma vez eficiente. Os dois treinadores pouparam seus respectivos elencos pensando em Libertadores e Sul-Americana na semana.

Sei que é assim que funciona mesmo, principalmente quando as equipes chegam em fases decisivas de torneios. A torcida vai ficar muito feliz se seus times avançarem nos mata-mata. Mas lamento muito pelas partidas fracas e ruins no Campeonato Brasileiro, como tem sido porque há uma sequência de partidas e, na cabeça de todos os treinadores, dá para recuperar os pontos perdidos. Nem sempre dá, essa é a verdade. O São Paulo, portanto, abriu mão do Nacional, competição que Ceni tanto queria. O time estaciona nos 26 pontos em 20 jogos. É pontuação de rebaixamento não fosse a penca de rivais em condição pior.

Escalar uma formação reserva ou mista na abertura do returno faz o torcedor acreditar que o São Paulo já não pensa mais no Brasileirão e vai apostar todas as suas fichas na Copa do Brasil e Sul-Americana. Quer uma taça e essas duas estão mais próximas. E assim vai tentar sobreviver sem passar sustos no torneio nacional até a 38ª rodada. Na temporada passada, o São Paulo correu sérios riscos de ser rebaixado. Não foi por sorte ou milagre. Ao que parece, o torcedor vai ter de sofrer mais uma vez neste ano.

O que não quer dizer que o São Paulo e seu treinador estejam no caminho errado. Não. O São Paulo é melhor do que no passado e cresce sobre bases mais firmes, sem gastar dinheiro e tentando pagar as contas, um compromisso de sua diretoria. Ocorre que o elenco ainda não suporta três competições. O time também vacilou muito no Brasileirão com 11 empates, alguns deles com sabor de derrota. Precisa amadurecer em relação a essa trocação de golpes. O São Paulo se expôs muito em algumas partidas quando não precisava. Vão custar cara esses pontos perdidos.

Com elenco reduzido como todos os seus rivais, o São Paulo resolveu redirecionar seu caminho na temporada e apostar nas outras competições. É uma escolha. E assim vai ter de se sustentar no Brasileirão. Terá, ao menos, de ganhar as partidas dentro do Morumbi, o que também não tem sido tão fácil assim. Mas que fique claro: é uma opção do treinador, como foi diante do Athletico-PR neste domingo, com derrota de 1 a 0. O São Paulo só vai voltar a seer forte no Nacional caso fique pelo caminho nas outras competições. O mês de agosto será decisivo e nos dará essa resposta. Tomara, de acontecer, que dê tempo para Ceni conseguir seus objetivos. Ele quer a Libertadores no ano que vem.