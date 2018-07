Ceni fecha treino e jogadores veem São Paulo preparado para pegar o Avaí

A fria manhã deste sábado foi de trabalho intenso no CT da Barra Funda para o São Paulo. O técnico Rogério Ceni comandou um treino tático e físico fechado à imprensa em que preparou a equipe para o confronto diante do Avaí, na próxima segunda-feira, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo a assessoria do São Paulo, um dos focos da atividade foi mesmo a intensidade, com intervalos curtos entre um bloco de trabalho e outro. Houve também uma parte reservada à questão tática, mas nem Rogério Ceni nem os jogadores falaram sobre a equipe que encarará o Avaí.

O que os atletas do São Paulo foi justamente o ritmo acelerado do treino desta manhã, que, segundo eles, deixou o time pronto para encarar o adversário catarinense. "Tivemos tempo de recuperar e evoluir. A semana foi muito positiva para retomarmos a confiança e chegar bem para vencer o Avaí", declarou o atacante Gilberto.

Para Luiz Araújo, o treino deste domingo, que fecha a preparação para a partida, servirá apenas para os últimos acertos. "Agora falta apenas o último treino pra corrigir um detalhe ou outro. Estamos bem preparados e agora é colocar em prática tudo que foi treinado na semana que tenho certeza que a vitória virá", comentou.

A última atividade do São Paulo antes de encarar o Avaí será realizada na tarde de domingo, novamente no CT da Barra Funda. Após as eliminações no Paulista, na Copa do Brasil e na Sul-Americana e da derrota na estreia do Brasileirão para o Cruzeiro, o time precisa vencer para não se afundar na crise.