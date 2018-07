Ceni ganha estátua por seus 20 anos de São Paulo

Neste dia de homenagens no São Paulo, o superintendente do clube, Marco Aurélio Cunha, presenteou com placas o meia Jorge Wagner, que vai se transferir para o futebol japonês, e o preparador físico Carlinhos Neves, que não terá seu contrato renovado pela equipe paulista.

O São Paulo entra em campo neste domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Atlético Mineiro no Morumbi, às 17 horas. Ocupando a nona posição, com 52 pontos ganhos, o time paulista não tem mais chances de disputar uma das vagas para a Libertadores da América de 2011, mas está garantido na disputa da próxima edição da Sul-americana.