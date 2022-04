Ceni inicia preparação e tenta montar ‘o melhor’ São Paulo para a Copa do Brasil

Rogério Ceni comandou, nesta segunda-feira, a primeira atividade de preparação do São Paulo para o duelo de quarta-feira, com o Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil. Durante o treino, o técnico são-paulino começou a analisar as possibilidades de escalação para o compromisso em Caxias do Sul, onde pretende mandar a campo "o melhor time" possível, como disse em entrevista coletiva após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo.

A visão interna é de que a Copa do Brasil é importante financeiramente para o clube, por isso não há como entrar com times tão alternativos como os escalados na Sul-Americana, contra Ayacucho e Jorge Wilstermann. De qualquer forma, Ceni afirmou que deve escalar "um time equilibrado, pensando também no jogo de sábado (contra o Red Bull Bragantino)".

A tendência é que ele mescle reservas e titulares. Além disso, é bem possível que o meio de campo tenha uma novidade, já que Luan, baixa contra o Flamengo por falta de condições físicas, treinou normalmente nesta segunda e pode aparecer no time titular no Alfredo Jaconi.

Durante o treinamento, Luan trabalhou ao lado dos jogadores que não foram aproveitados contra o Flamengo. Ceni realizou um exercício técnico em campo reduzido, com o elenco dividido em dois times, antes de iniciar uma atividade coletiva em toda a extensão do gramado.

Já os atletas utilizados em todo ou na maior parte do tempo no final de semana fizeram apenas atividades regenerativas. O São Paulo realiza, ainda, um treinamento na manhã de terça-feira. Na sequência, embarca para Caxias do Sul.

Uma possível escalação tem Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo (Arboleda)e Welington (Reinaldo); Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Alisson; Eder (Luciano) e Calleri.