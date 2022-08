Ceni já pensa em 'decisão' do São Paulo na Copa do Brasil e Jandrei pode ser novidade

Com a missão cumprida de reabilitar o São Paulo no Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni já inicia a semana com o pensamento em outro torneio e no jogo que vai definir a permanência do clube na briga por um título na temporada. Na quinta, o time do Morumbi enfrenta o América-MG em Minas e precisa do empate para se garantir nas semifinais.

"Como o jogo é na quinta-feira, teremos mais um dia de descanso e de recuperação. A vantagem que tivemos (contra o Bragantino)de um dia a mais de intervalo (em relação ao último jogo)fez com que eu alterasse menos o time, o que propicia mais conjunto," disse o treinador.

Para a partida contra o América-MG, ele já estuda a possibilidade de escalar novamente Jandrei, que se recupera de um trauma nas costas. Durante a semana, o arqueiro voltou aos trabalhos de campo e participou de algumas atividades no treinamento reservado aos goleiros do elenco.

"O Felipe não pode jogar na partida em Minas e vamos trabalhar com o Jandrei até quarta. Se não conseguir atuar, entra o Thiago Couto. Mas vamos ver como o Jandrei vai estar para ver a possibilidade real dele atuar."

Sobre a vitória dentro de casa neste domingo, ele destacou a eficiência da equipe. "Acho que o time competiu como sempre e foi feliz nas finalizações. Não podemos achar que o futebol apaga os erros, mas apresentamos um futebol convincente", disse o treinador.

Enquanto quebra a cabeça para conseguir montar o melhor time contra os mineiros, a diretoria do clube segue em seu planejamento visando o elenco. O lateral Reinaldo está próximo de renovar o seu vínculo com o clube.

"Está tudo bem encaminhado e estamos conversando. Espero estar aumentando o número de jogos por aqui porque o São Paulo é a minha casa, onde me sinto bem e onde espero ficar mais tempo", afirmou o jogador.

O lateral recebeu ofertas para mudar de ares e poderia assinar um pré-contrato e deixar o clube de graça. O desejo do atleta, no entanto, é esticar a sua permanência. Um dos jogadores mais experientes do elenco, foi de uma assistência sua que saiu o primeiro gol da partida.

Ele é um dos homens de confiança do técnico Rogério Ceni e o seu acerto passa pela aprovação do comandante. No Morumbi desde 2013, ele tem 355 jogos pelo São Paulo e marcou 30 gols no período. No duelo contra os mineiros, ele vai ser um dos trunfos de Rogério para suportar a pressão imposta pelo América-MG.