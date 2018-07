Ceni joga de atacante e marca em amistoso ao lado de Careca

Eterno ídolo do São Paulo, Rogério Ceni teve uma noite nostálgica no último sábado. Em ação de marketing promovida pelo São Paulo, o ex-jogador disputou amistoso pelo Sinop-MT, clube onde começou a carreira, jogando no ataque. Para o delírio dos são-paulinos, ele formou a dupla de frente com ninguém menos que Careca, outro atleta história do tricolor.

Ceni não decepcionou os quase dois mil torcedores que compareceram ao estádio na cidade mato-grossense, marcando um gol de pênalti na vitória por 5 a 1 dos 'amigos de Ceni' contra um selecionado do estado. Esse foi o primeiro amistoso do ídolo são-paulino após sua despedida, que lotou o Morumbi no fim do ano passado.

Ceni elogiou o evento e ainda falou sobre o seu futuro em entrevista após o confronto. "Nenhuma partida que disputei foi tão cansativa quanto essa. Mas, ao lado do Careca, um dos maiores ídolos do futebol, foi algo muito gratificante. É muito bacana essa interação aqui em Sinop, ver torcedores de diversos times é muito bom. Pude fazer o gol 133, de pênalti ainda. Estou muito feliz em poder ajudar o clube que eu comecei", disse. "Estou fazendo alguns cursos, eventos e palestras. No próximo ano, devo pensar em alguma outra coisa. Antes era só pensar em futebol, agora tem sido diferente."

A renda do amistoso foi toda revertida ao Sinop, que disputa a primeira divisão do Estadual. Como parte da campanha, a agência de turismo do São Paulo lançou no início de fevereiro um pacote de R$ 6 mil para a torcida são-paulina acompanhar o ídolo durante todo fim de semana, conhecendo a fazenda de Ceni na cidade e disputando o amistoso.