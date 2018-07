Ceni lamenta oportunidades desperdiçadas contra o Atlético-MG

A derrota para o Atlético-MG neste domingo caiu como uma ducha de água fria para as pretensões do São Paulo no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 10 pontos em oito partidas e obteve a primeira derrota no Morumbi. Até por isso, o técnico Rogério Ceni evita falar em briga pelo título da competição e promete lutar a cada partida.

"Nosso time vai brigar por vitória em cada jogo. O São Paulo teve oportunidades para vencer o Atlético-MG, criou de fato as chances para vencer, mas não deu. O Atlético-MG é um grande time, mas cedeu muitas oportunidades para a gente, mais do que tivemos diante de Avaí, Vitória e Palmeiras. No jogo que tivemos mais oportunidades, não vencemos", lamentou.

"O time tem confiança. Quando cria 3, 4, 5 oportunidades, é porque tem confiança. Um erro no final do jogo que dá a vitória ao adversário não demonstra falta de confiança. Não posso analisar o jogo pelos últimos dez minutos que jogamos. O time teve comportamento bem diferente do que os últimos dez minutos", continuou.

Ceni lembra que, em matéria de resultados, a equipe está um pouco abaixo do que ele gostaria, mas que houve uma mudança no sistema de jogo, que fez com que a equipe mudasse o estilo e passasse a marcar pressão, não mais com uma linha alta. "Esse sistema deveria passar um pouco mais de segurança, mas também te tira um pouco as oportunidades de gol", comentou.