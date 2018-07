Ceni minimiza crise com técnico: 'Não aconteceu nada'

SÃO PAULO - Rogério Ceni falou e tentou finalmente pôr fim ao problema envolvendo sua discussão com Ney Franco. Após gesticular diversas vezes para solicitar a entrada de Cícero na equipe e ver sua atitude ser publicamente reprovada pelo treinador, o goleiro pôs panos quentes no episódio e afirmou que não viu nada demais na atitude.

"Para mim não aconteceu absolutamente nada, é do jogo. São reações do jogo e nem prestei atenção. Com relação ao Ney não tem problema nenhum, tenho carinho enorme com ele, é um cara dez. São lances do jogo, coisas da partida e ele escolhe quem entra e quem sai da partida", disse o goleiro.

Foram três momentos distintos. Primeiro, Ceni gesticulou para o auxiliar Éder Bastos pedindo a entrada de Cícero contra a LDU de Loja para fortalecer o jogo aéreo. Em seguida, o goleiro saiu da área para reforçar o pedido, sem ser atendido. Ao perceber que Willian José entraria em campo, o capitão passou a gesticular com mais intensidade e não escondeu a irritação.

Ceni insistiu que o ato é corriqueiro de jogo e negou que tenha tentado interferir no trabalho do treinador.

"A vontade de vencer faz você dar uma sugestão dentro da partida, mas isso é uma coisa do jogo, são coisas normais. Estava sem internet em casa e nem vi nada, mas na hora falaram de polêmica, e eu falei ''polêmica do quê?'', não vi nada disso e nem me perguntaram", rebateu.

Polêmicas à parte, os dois lados conversaram e dizem estar tudo resolvido. Ney Franco vê no goleiro uma arma importante para manter a equipe ligada nas partidas, mas deixou claro que as funções do capitão serão bem-vindas dentro de campo.

GOLEIRO DESMENTE DIRIGENTE - Involuntariamente, Rogério acabou desmentindo o vice de futebol João Paulo de Jesus Lopes, que afirmou que o goleiro e Ney Franco tiveram uma reunião após a partida para selar as pazes. "Eu não estava sabendo de nada, conversei hoje (quinta) com ele (Ney Franco) e só fiquei sabendo dessa história de polêmica quando já estava no carro."