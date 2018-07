Ceni minimiza desfalques e garante São Paulo forte na Sul-Americana

SÃO PAULO - O goleiro Rogério Ceni minimizou nesta terça-feira os desfalques do São Paulo para o primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana contra a Universidad de Chile. Nesta quarta-feira, em Santiago, o time do Morumbi não poderá contar com o atacante Luis Fabiano e o zagueiro Paulo Miranda, contundidos.

Apesar dos problemas, especialmente da ausência do seu principal atacante, Rogério prometeu que o São Paulo será forte nesta quarta-feira. "Prefiro enaltecer os que jogarão. Precisamos viver a realidade e são nomes que podem representar o São Paulo e fazer um bom resultado para o jogo de volta", disse.

Rogério fez elogios ao adversário, que faturou o título da Copa Sul-Americana no ano passado, mas garantiu que o São Paulo vai encontrar a melhor forma de neutralizar a Universidad de Chile. "É um time que parece ser tecnicamente muito bom, toca bem a bola, tem jogadores combativos na frente. Vamos descobrir como enfrentá-los", afirmou.

O capitão são-paulino reconheceu a importância do São Paulo conseguir um bom resultado no Chile para decidir a vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana em boas condições. O jogo de volta está marcado para o dia 7 de novembro, no Estádio do Pacaembu.

"Se você consegue um empate ou uma vitória magra fora, isso dá uma chance maior em casa e o torcedor acredita mais. Agora se você tem um resultado ruim, isso desanima a todos, por isso precisamos caprichar bastante", comentou.