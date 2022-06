Ceni monta quebra-cabeça e já tem esboço para escalar São Paulo em Santa Catarina

Rogério Ceni, aos poucos, vão montando o quebra-cabeças que virou escalar o time do São Paulo para a partida deste sábado, às 19 horas, na Ressacada, diante do Avaí, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Após o treino desta quinta-feira, o treinador tem um esboço do que poderá colocar em campo, diante dos seis desfalques.

Um time provável poderá formar com: Jandrei; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, André Anderson (Patrick) e Alisson; Luciano e Calleri.

Sem poder contar com o equatoriano Arboleda, servindo a seleção de seu país, o técnico deverá optar por escalar o time com dois zagueiros (Diego Costa e Léo) e não três. Na lateral-direita, Igor Vinícius vai herdar a vaga de Rafinha, suspenso.

No meio-campo, as ausências de Colorado, Sara, Nikão (todos machucados) e Igor Gomes (suspenso por expulsão) deverá fazer com quem Ceni escale Pablo Maia, Rodrigo Nestor, André Anderson (Patrick) e Alisson.

O gol, onde Jandrei é o titular e estará presente em Santa Catarina, e o ataque, que deverá ter Luciano e Calleri, são os únicos setores da equipe definidos. Ceni ainda tem mais um treino para orientar no CT da Barra Funda, antes do elenco viajar para Florianópolis.

Com 13 pontos, ao lado do Coritiba, o São Paulo só fica atrás de Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians. Na sequência, o time tricolor terá pela frente Coritiba (fora), América-MG (casa), Botafogo (f) e Palmeiras (c).