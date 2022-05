Ceni não fica satisfeito com classificação do São Paulo: 'É preciso ligar o sinal de alerta'

A vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, nesta quinta-feira, em Barueri, e a classificação para as oitavas da Copa do Brasil não deixaram o técnico Rogério Ceni. Em entrevista coletiva, o treinador admitiu que é necessário ligar o sinal de alerta.

"Começa a ligar o sinal de alerta, não temos conseguido fazer bons jogos. Isso me preocupa bastante. Feliz pela vitória, pela classificação, o clube precisa de dinheiro, mas é um sinal que temos que nos preocupar, tem que estar alerta para jogar melhor. Precisamos que render mais tecnicamente", disse Ceni.

O treinador até citou uma frase dita, segundo ele, por um treinador argentino. "Às vezes, você sofre uma derrota que te preocupa por 15 minutos, mas depois você sai com a cabeça tranquila. E tem vitórias que te alegram por 15 minutos e depois te preocupam nos próximos dias."

O técnico também explicou o motivo de entrar em campo com três zagueiros. "Nos últimos dois jogos não fomos tão bem com linha de quatro, tomamos um gol numa inversão de jogo contra o Fortaleza. Em Caxias, contra o Juventude, tomamos um gol também numa inversão, nas costas do Igor Vinícius. Nós não estamos jogando muito bem nos últimos jogos, tecnicamente caímos um pouco. Experimentei essa formação, me senti um pouco mais seguro com uma linha de cinco, Léo e Diego têm características de ganhar espaço na saída de bola."