Ceni nega ter indicado goleiro Renan ao São Paulo Rogério Ceni negou, nesta terça-feira, que tenha indicado a contratação do goleiro Renan, do Avaí, à diretoria do São Paulo. Nas últimas semanas, foi noticiado em alguns veículos de comunicação que o jogador são-paulino teria feito a indicação após o confronto entre as equipes pela Copa do Brasil, quando o atleta do time catarinense destacou-se, apesar da derrota por 1 a 0 no duelo de ida das quartas de final, no Morumbi.