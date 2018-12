Ceni pede e goleiro Felipe Alves, ex-Athletico-PR, é contratado pelo Fortaleza

O Fortaleza continua atrás de reforços para o técnico Rogério Ceni. O clube anunciou nesta quarta-feira o seu terceiro reforço para a temporada de 2019. Após o lateral-esquerdo Carlinhos (ex-América-MG) e o volante Paulo Roberto (ex-Corinthians), a diretoria anunciou o goleiro Felipe Alves, que estava no Athletico-PR.

O novo reforço tricolor chega para brigar por uma vaga entre os titulares com o experiente Marcelo Boeck, que é ídolo da torcida e um dos responsáveis pela conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato de Felipe Alves vai até o final de 2019.

A nova opção de Rogério Ceni tem 30 anos e fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana pelo Athletico-PR, sendo reserva de Santos. O goleiro revelado pelo Paulista ainda tem passagens por Vitória, Atlético Sorocaba-SP (já extinto), Audax-SP, Guaratinguetá-SP, Paraná e Oeste.

A expectativa é que nos próximos dias o Fortaleza anuncie mais algumas contratações. O atacante Júnior Santos, que defendeu a Ponte Preta na última Série B, deve fechar até esta sexta-feira. Ele fez 13 gols na temporada, quatro deles pelo Ituano no Campeonato Paulista.