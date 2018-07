Ceni pode reforçar o São Paulo contra Ceará pela Copa do Brasil

O goleiro Rogério Ceni tem boas chances de retornar ao São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Ceará. O jogo será disputado na quinta-feira, às 21h30, no Morumbi. Ceni não participou da derrota deste sábado para o Goiás por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro (veja os gols abaixo). O goleiro havia sofrido uma lesão na partida contra o Figueirense. Ele sentiu dores na virilha no momento em que converteu um pênalti na vitória por 2 a 0.

O jogador intensifica o tratamento no CT para retornar a tempo dee ajudar o time. O Ceará é lanterna da Série do Brasileiro, com14 pontos em 19 jogos.

Segundo os médicos do São Paulo, não é uma lesão grave e que preocupa, mas Ceni não tinha condição de ter jogado sábado. A tendência é que, com mais tempo de recuperação e fazendo um tratamento intensivo, o goleiro esteja à disposição de Osorio nesta semana. Caso se confirme seu retorno, o goleiro Renan Ribeiro volta à reserva. Já o zagueiro Breno preocupa. Ele sofreu lesão muscular na coxa esquerda durante a partida contra o Goiás. O lance aconteceu logo aos sete minutos de jogo. Breno deve ser submetido a exames para saber o real grau da lesão.