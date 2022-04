Ceni projeta maratona do São Paulo com Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil

Rogério Ceni deixou claro após a final do Paulistão que daria prioridade ao Campeonato Brasileiro. O calendário desafiador do futebol brasileiro promete trazer dores de cabeça ao treinador do São Paulo. O time do Morumbi tem pela frente jogos com Everton-CHI, Flamengo, Juventude e Red Bull Bragantino em um intervalo de apenas nove dias.

"Lógico que damos prioridade para o Brasileirão. Mas não vamos dizer que essa vitória sobre o Athletico-PR foi motivada pela prioridade. Nós resolvemos arriscar essa semana, não levando esse jogadores ao Peru. A viagem é muito cansativa. Às vezes, você tem de correr risco. Essa semana vamos analisar como faremos para esse jogo com o Everton. Porque temos três competições (Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão) em quatro jogos em um intervalo de nove dias."

O São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, às 19h15, para enfrentar o chileno Everton pela Copa Sul-Americana, no Morumbi. Rogério Ceni avaliou se as mudanças feitas na escalação podem prejudicar o desempenho do time, devido às potencialidades de cada atleta e ao entrosamento.

"Se trocar os 11, acho difícil (manter o padrão) pelas características dos jogadores. Os zagueiros, por exemplo, se jogarem Diego e Leo, a velocidade de saída de jogo é diferente da apresentada por Miranda e Arboleda. Na lateral já é diferente, com Rafinha, Igor Vinícius, Reinaldo e Welington", explicou o treinador, que também analisou os próximos rivais do São Paulo.

"Esse time do Everton é mais forte do que o Ayacucho, é bem mais competitivo e vai gerar muitas dificuldades. O jogo de domingo (diante do Flamengo) também será muito difícil e muito importante para a gente. Então, vamos pensar no que podemos fazer nesses dois jogos. A diferença é que, como não temos viagem (jogo com o Everton será no Morumbi), aqueles que não começarem jogando, poderão estar no banco de reservas e entrar durante a partida", comentou Rogério Ceni.

O treinador do São Paulo também projetou os retornos de Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, dois jovens atletas muito importantes, fundamentais para o esquema montado por Rogério Ceni e que estão lesionados.

"Eu acho que o Nestor começa a fazer uma atividade de campo nesta segunda-feira, então esperamos que na terça ele possa trabalhar conosco. Não acredito que estará muito afetado na parte física. Quinta ou domingo, ele já deve estar à disposição. Já o Sara é um caso mais complicado pelo tempo parado. Mas não conseguimos precisar quando poderá jogar novamente", indicou.

Confira o calendário dos próximos jogos do São Paulo:

14/04 - Quinta-feira - 19h15 - São Paulo x Everton-CHI - Copa Sul-Americana - Morumbi

17/04 - Domingo - 16h - Flamengo x São Paulo - Brasileirão - Maracanã

20/04 - Quarta-feira - 19h30 - Juventude x São Paulo - Copa do Brasil - Alfredo Jaconi

23/04 - Sábado - 16h30 - Red Bull Bragantino x São Paulo - Brasileirão - Nabi Abi Chedid