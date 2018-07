Ceni relembra riscos de assumir o São Paulo e pede desculpas

Rogério Ceni, técnico demitido pelo São Paulo, utilizou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez após a saída do clube na segunda-feira. Em sua página oficial no Facebook, o ex-treinador da equipe tricolor relembra o tema de sua última preleção, antes da derrota para o Flamengo, domingo, por 2 a 0, que foi 'Quem vence sem riscos, triunfa sem glórias'. No texto, Ceni reconhece que era arriscado assumir o time da sua vida logo no início de uma nova carreira.

"Assumir o time da sua vida logo no início de uma nova carreira não era uma tarefa fácil, alguns podem ter achado precipitado, outros poderiam pensar que deveria ter recusado o convite , o fato é que realmente era arriscado. Jamais o teria feito se não me sentisse preparado", escreveu o ex-treinador.

Ceni também relembra momentos da carreira, como o início no Sinop, a espera no banco de reservas por quatro anos antes de ser titular e pede desculpas por eventuais falhas. Em 2017, o time sofreu três eliminações e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. "Desculpem-me se falhei, mas o que me moveu nesse projeto, foram os riscos para conquistar a glória", escreveu Rogério Ceni.