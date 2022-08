Rogério Ceni espera Atlético-GO competitivo na Sul-Americana após troca de treinador

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, espera um Atlético Goianiense competitivo na partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana após a demissão do técnico Jorginho. Neste domingo, a equipe anunciou a contratação de Eduardo Baptista como novo treinador.

“Espero que time competitivo, com dois jogadores velocistas, um meia de armação. A gente mistura conhecimento do treinador com características da equipe, que não se muda de uma hora para hora. Enfrentamos o Eduardo Baptista quando jogamos com o Mirassol”, afirmou o treinador em entrevista coletiva no Morumbi após a derrota para o Fortaleza.

Ceni também comentou, sem entrar em detalhes, a demissão de Jorginho. “É um pouco cultural, é um pouco do presidente. (A demissão) Pode mexer para o lado positivo”, disse Ceni.

A derrota para o Fortaleza deixou o São Paulo numa posição delicada no Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento (29 a 25). A equipe venceu apenas duas das últimas 11 partidas. Com isso, a decisão da Copa Sul-Americana passou a ser uma espécie de “tábua da salvação” para a equipe na temporada. Na Copa do Brasil, o time perdeu para o Flamengo por 3 a 1 no jogo de ida e vai decidir a vaga no Maracanã.

Ceni tem o desafio de escalar uma equipe para jogar fora de casa diante da sequência de contusões. Neste domingo, o meia Nikão saiu de campo aos 2 minutos com uma lesão. O rodízio deve continuar nos próximos jogos, inclusive na semifinal.

“Tenho que cumprir com o que posso. Hoje tivemos quatro dias de intervalo [desde o jogo passado], com mais quatro para o próximo jogo. Colocamos boa parte da equipe, principalmente os zagueiros, que a gente sempre economiza porque tem poucos. Fizemos um time forte, prova disso é o volume de jogo que o time teve. Temos que recuperar todos, trabalhar bem para montar uma base boa para quinta-feira [contra o Atlético-GO pela Sul-Americana]”, afirmou Ceni.

“Depois, em 66 horas a gente enfrenta o Cuiabá. Vamos refazer, ter um novo time, ver o que é possível. Não tenho muito como me adiantar a isso (rodízio)”.