Rogério Ceni está à beira de feitos maiores no São Paulo como treinador

Rogério Ceni anda concentrado tentando ajeitar o São Paulo para conquistas importantes nesta temporada. Ele trabalha em duas frentes e está bem pertinho de conseguir o feito. Está na parte final de um morro íngreme dando seus últimos passos. A Copa do Brasil e a Sul-Americana estão na mira do treinador, que ainda corre atrás de um título de peso em seu trabalho no São Paulo. Estar entre os quatro melhores times do Brasil e da América do Sul nas duas disputas é uma façanha e tanto.

Ceni já sentiu o sabor de conquistas grandes no Flamengo e também no Fortaleza, mas no clube onde é mito e pelo qual jogou toda a sua carreira de goleiro ele ainda se sustenta num modesto Paulistão, pequeno para suas ambições desde que se lançou ao cargo de treinador em 2017 no próprio tricolor paulista. Ceni sabe da importância de amealhar taças, sempre visto pelo profissional como o objetivo final de todo o trabalho. Se não ganhar, na cabeça de Ceni, não adianta.

Mas seu desafio, ao lado de Muricy Ramalho, é muito mais do que festejar competições, pelo menos nesta temporada. Ceni se vale deste ano para mudar o São Paulo ou levar o time de volta aos anos dourados de quando era jogador. O clube não tem dinheiro, deixou de ser referência em todos os seus setores e tenta se livrar de gestões ruins do passado, que tiraram a equipe do seu caminho e colocaram os pés pelas mãos em contratações de alguns jogadores, como a maluquice financeira de trazer Daniel Alves sem ter dinheiro para pagá-lo. Esse caso se tornou um marco na administração do São Paulo, como exemplo negativo.

Na virada de 2021/22, Ceni queria ir embora porque não havia condições de reforçar o time no começo da temporada e isso tirava dele qualquer chance de fazer um bom trabalho. Ele e Muricy ameaçaram pegar o boné com um simples argumento: não dá para trabalhar nessas condições. Foram convencidos a ficar mais pelo amor ao clube do que pelas novas condições. Mesmo assim, houve reforços e o São Paulo conseguiu se sustentar nas competições a trancos e barrancos, como foi sua classificação diante do América-MG, para a semifinal da Copa do Brasil, nesta quinta. Foi no sufoco. Assim como foi também na Sul-Americana.

O treinador pode ter todos os defeitos do mundo, mas dois fatos são inegáveis em sua vida: o orgulho que tem de trabalhar no São Paulo e a vontade de melhorar dentro da profissão. Foi assim como goleiro e é assim como treinador. Rogério também evoluiu em seu modo de comentar o time e suas partidas. Fala mais o que o torcedor está vendo e isso o aproxima dos são-paulinos. Ceni é um bom técnico. O que falta a ele no atual estágio da carreira é ter uma sequência dessas de encher os olhos, como vive seu adversário na Copa do Brasil, Dorival Jr. que levantou o Flamengo com boas vitórias e apresentações. Os dois amigos vão se enfrentar na Copa do Brasil de olho na grande final.

Rogério também conquistou nesta temporada o vestiário do São Paulo como nunca antes nos clubes em que passou. O elenco está com ele. Ele tratou de afastar ou enquadrar alguns atletas e ganhou a confiança de todos. Amadureceu e eu até arrisco a dizer que ele está mais leve, menos ranzinza e mais tolerante. E todos sabem que Ceni nunca foi disso. Os jogadores correm por ele.

O São Paulo está longe de ser um time pronto. Comparado ao Flamengo, seu rival na Copa do Brasil, é mais fraco. Mas Ceni conseguiu montar um elenco competitivo e, mesmo com muitas dificuldades e uma série de empates na temporada, vai enfrentar o time de Arrascaeta e Pedro sem medo. Na Sul-americana, o duelo da semifinal é diante do Atlético-GO. Aí é favorito.