Ceni se diz 'não totalmente feliz' após falhar em vitória do São Paulo SÃO PAULO - O goleiro Rogério Ceni foi um dos jogadores que mais comemoraram o gol de Ganso, que garantiu os três pontos contra o Ituano. Mais do que o quarto triunfo no Campeonato Paulista, o gol de cabeça teve um sentimento de alívio para o capitão do São Paulo. "Vou embora chateado, porque não gosto de errar. Tudo bem que a bola veio com efeito, mas não sei dizer como ela passou. Lógico que não vou totalmente feliz para casa. Menos mal que conseguimos o resultado", afirmou Rogério Ceni.