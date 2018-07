Ceni sofre trauma na mão e vira dúvida no São Paulo

Mutilado por desfalques para a partida contra o Atlético-MG, o São Paulo pode ter mais um desfalque para o confronto. Rogério Ceni deixou o treino desta sexta-feira no CT da Barra Funda após sofrer um trauma na mão esquerda ao tentar fazer uma defesa durante atividade técnica e virou dúvida para o confronto que será realizado a partir das 16 horas deste domingo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

O goleiro acabou tendo a mão prensada entre a bola e a trave e imediatamente tirou a luva e deixou a atividade. Segundo o departamento médico do clube, ainda não dá para confirmar que ele estará em campo contra os mineiros, mas que a pancada gerou apenas um trauma - e não uma lesão mais séria - que não deve requerer maiores cuidados. Como ainda tem um dia de recuperação, a expectativa é a de que Rogério possa jogar.

Ao todo o São Paulo já tem oito desfalques para o jogo, fundamental para o time manter a esperança de se aproximar do líder Cruzeiro, cuja distância na tabela é de sete pontos. Kaká, Souza e Alvaro Pereira estão com as seleções de Brasil e Uruguai; Ademilson integra a equipe olímpica brasileira, Ganso, Michel Bastos e Paulo Miranda estão fora por suspensão e Rafael Toloi se recupera de estiramento muscular.

O time tricolor venceu os últimos dois jogos no Brasileiro e se aproveitou da goleada sofrida pelo Internacional diante da Chapecoense para se isolar na vice-liderança, com 49 pontos. O time chegou a ficar a quatro dos mineiros, mas uma série de tropeços em casa fez a diferença voltar a crescer.

Nesta sexta-feira, a equipe fez apenas uma atividade técnica em campo reduzido e realizará os ajustes finais para a partida no sábado, em treino fechado para a imprensa. A principal dúvida é em relação a como Muricy armará o meio-campo; Boschilia é o único meia de criação disponível.