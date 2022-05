Ceni tem planejamento no São Paulo desafiado com maratona de jogos em maio

A vitória sobre o Santos faz parte do passado e o técnico Rogério Ceni já virou a chave pensando não só na Copa Sul-Americana, mas também na maratona de jogos que o time vai ter pela frente no mês de maio por conta das três competições que disputa (além do Brasileirão, o time também está na Copa do Brasil).

O duelo contra o Everton, do Chile, está marcado para quinta-feira, mas o treinador, em conjunto com a comissão técnica, já tem um mapa para identificar os atletas mais desgastados.

Os preservados da vez foram o veterano Rafinha, de 36 anos, e o centroavante Calleri, artilheiro do time na temporada. Eles não seguiram com a delegação que viajou nesta terça para o Chile.

Além de fortalecer a equipe para a partida contra o Fortaleza, pelo Brasileiro, no próximo final de semana, o time do Morumbi tem um confronto importante no dia 12, que é o jogo de volta contra o Juventude pela Copa do Brasil. Assim, o treinador são-paulino espera contar com Calleri e Rafinha no Nordeste, e também diante da equipe de Caxias do Sul.

Na Sul-Americana, o time do Morumbi lidera o seu grupo com folga, já que em três jogos o aproveitamento é de 100%. Assim, Rogério deve escalar um time repleto de reservas pelo torneio internacional e dar prioridade para o Brasileiro e a Copa do Brasil.