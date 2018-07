Ceni treina mais uma vez, mas segue como dúvida para despedida

A lesão de Rogério Ceni evoluiu positivamente nos últimos dias, ele voltou a participar de treinamentos, mas ainda não está confirmado no São Paulo para a partida com o Goiás no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro participou de parte da atividade desta quinta-feira no CT da Barra Funda, mas só saberá se está confirmado para o confronto de domingo, no Serra Dourada, nos próximos dias.

Rogério ainda se recupera de uma lesão sofrida no clássico com o Santos, no dia 28 de outubro. Naquele duelo, ele sofreu uma ruptura do ligamento tíbio-fibular do pé direito. Desde então vem se esforçando para voltar ao time e cumprir seus últimos jogos como profissional. Aos 42 anos, o goleiro vai se aposentar ao fim desta temporada.

Ele deveria, aliás, ter se despedido da torcida no confronto do último sábado contra o Figueirense, mas não se recuperou a tempo. Assim, a expectativa é que ele possa voltar a tempo de enfrentar o Goiás para fazer sua despedida de jogos oficiais, já que tem um amistoso festivo marcado para o dia 11 de dezembro.

Ao contrário da quarta, quando trabalhou afastado do elenco, Ceni treinou ao lado dos outros goleiros normalmente nesta quinta. Saltou e mostrou desenvoltura. Mas depois, durante o trabalho em campo reduzido comandado por Milton Cruz, ficou no banco de reservas. Por isso, sua participação no fim de semana continua uma incógnita.