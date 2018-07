Ceni treina, mas ainda é dúvida para pegar Figueirense

Em toda a atividade, o capitão são-paulino demonstrou estar recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo sofrida na partida contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Apesar de não treinar cobranças de faltas, como sempre faz, Rogério Ceni realizou normalmente o treinamento de goleiro com chutes, pulos e quedas para defesas.

No entanto, o técnico Paulo César Carpegiani não garantiu a presença do goleiro no time titular deste sábado. De acordo com o comandante tricolor, Rogério Ceni ainda sente dor no local lesionado. "Rogério ainda sente dores no tornozelo. Falei para ele que ainda tem mais um dia para se recuperar. Ele nem bateu faltas porque saiu do treino com um pouco de dor. Vamos deixar a decisão para amanhã (sábado)", afirmou.

Caso entre em campo contra o Figueirense, Rogério Ceni dará sequência a uma série de, no momento, 98 jogos seguidos como titular do São Paulo. Na carreira, o goleiro está próximo de atingir a histórica marca de 1.000 partidas pelo clube, fato que poderá acontecer ainda nesta temporada.