Ceni vai mexer no time titular do São Paulo para evitar lesões

O técnico Rogério Ceni mais uma vez mexerá no time para a partida de sábado contra o Mirassol, no Morumbi. O treinador do São Paulo vem promovendo alterações na equipe para evitar qualquer desgaste acentuado de seus jogadores. "Tenho que rodar meus jogadores e não posso ter lesões. Se tiver, cai a produção do meu time", explicou.

A presença do lateral-direito Bruno é quase certa. O jogador entrou no segundo tempo contra o Santos e deve começar jogando contra o Mirassol. Na esquerda, Buffarini poderá ser o titular, para dar um descanso para Junior Tavares. "Talvez jogue o Bruno. Tenho que dar minutos iguais aos três e confio neles", afirmou o comandante.

No ataque, além de Pratto, que será relacionado para o jogo, Ceni deve poder contar com Chávez, que treinou normalmente na quinta-feira após se recuperar de uma lesão muscular. O argentino atuou apenas na primeira partida do Paulistão, contra o Audax, quando fez dois gols, mas depois se machucou e virou desfalque. Ele pode até atuar pelos lados do campo.

Nesta sexta-feira, Ceni fará um treino tático, fechado, e definirá o time. Mas ele não costuma divulgar a escalação antes das partidas e pode até promover mais mudanças no time. O treinador sempre conversa com a comissão técnica para ver quais jogadores estão mais propensos a terem lesões e com isso mexe no grupo.