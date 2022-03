Ceni minimiza vantagem e elogia torcida do São Paulo: 'Atmosfera impressionante'

Rogério Ceni reforçou o mesmo discurso de seus atletas na saída do estádio do Morumbi e preferiu manter os pés no chão com relação à vantagem obtida pelo São Paulo na partida de ida da final do Paulistão, diante do Palmeiras. Para o treinador, a vitória por 3 a 1 dá mais tranquilidade, mas as qualidades do adversário não permitem aos jogadores comemorar antecipadamente.

"Não é uma vantagem tão larga assim, em se tratando de uma equipe tão qualificada como o Palmeiras. Se fosse um jogo comum, contra uma equipe normal, eu até consideraria uma vantagem boa. Quando você tem um adversário tão bom do outro lado, que vai jogar com o apoio de sua torcida, em seu estádio, essa vantagem diminui bastante", afirmou Ceni.

O técnico do São Paulo lamentou, no entanto, o gol de Raphael Veiga, assinalado no fim do jogo, que reduziu a vantagem tricolor. Apesar do placar satisfatório, Rogério Ceni entende que a partida de volta pode mudar o panorama e a proximidade da taça.

"Fico feliz pela maneira como construímos o jogo, mas triste pelo gol que sofremos. O 3 a 0 nos deixava em uma situação mais confortável. Mas, se alguém te vendesse o 3 a 1 antes do jogo, você compraria. Não podemos reclamar", minimizou o treinador são-paulino, que também analisou como deve se desenrolar a partida de volta, no domingo, no Allianz Parque.

"Temos que nos concentrar para fazer um bom jogo. Será uma partida de muita concentração, exigindo muito do físico dos atletas. Espero que a gente possa fazer por merecer nesse jogo e trazer o título para o Morumbi", disse Rogério Ceni antes de elogiar a forte presença da torcida do São Paulo (mais de 60 mil pessoas), nesta quarta-feira, em seu estádio: " A atmosfera do Morumbi foi impressionante. Subir essas escadas é uma grande oportunidade na vida. Nos torna pessoas diferentes", concluiu.