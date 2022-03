Ceni vê queda do São Paulo no 2º tempo, mas avisa: 'Conquistamos nosso objetivo'

O São Paulo derrotou o Água Santa por 2 a 1 nesta segunda-feira, no estádio Distrital do Inamar, pela nona rodada do Campeonato Paulista, e assumiu a liderança do Grupo B. O técnico Rogério Ceni enalteceu a conquista do resultado, mas alfinetou a escolha de um jogo da Série A1 no meio da tarde, sob um forte calor na cidade de Diadema.

"Era importante hoje a vitória, mesmo jogando às 15h, em um campo com gramado bom, mas com 30 e tantos graus, é difícil querer que seu time renda os 90 minutos assim. Hoje o resultado era importante para assumir a primeira colocação no grupo, conquistamos o objetivo, mas em termos de qualidade, deixamos a desejar", afirmou Rogério Ceni.

O treinador admitiu também a queda de rendimento da equipe no segundo tempo. O São Paulo dominou os 45 minutos, mas não conseguiu se impor na etapa complementar, apesar de jogar boa parte com um atleta a mais. No entanto, também não foi ameaçado pelo Água Santa.

"O desempenho em todas as vezes que eu vim responder não foi dos melhores em nenhum jogo. Hoje de fato acho que não conseguimos render tanto, especialmente no segundo tempo, mesmo trocando os quatro homens de frente de uma vez para dar mais energia. Não conseguimos tanto a finalização, a equipe adversária jogou bem fechada", completou.

Sobre a oscilação da equipe no Campeonato Paulista, Rogério Ceni deixou claro que o desempenho do São Paulo não é muito diferente dos times que também estão na Série A do Campeonato Brasileiro.

"O São Paulo não está diferente das demais equipes brasileiras, todas estão oscilando. O cansaço é preponderante para queda de rendimento e as equipes que se fecham tiram a velocidade do jogo. Não somos um time veloz. Temos que melhorar nosso segundo tempo de uma maneira geral", concluiu.

Com a vitória diante do Água Santa, o São Paulo chegou aos 14 pontos e ultrapassou o São Bernardo, que também tem 14, mas perde no saldo de gols: 4 a 0, na primeira posição do Grupo B. A Ferroviária tem dez, contra apenas três do Novorizontino.

Passado o confronto contra o Água Santa, o São Paulo inicia a preparação para o duelo contra o Corinthians, marcado para este sábado, às 16h, no Morumbi, pela décima rodada.