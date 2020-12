Ceni volta a Fortaleza e Flamengo busca 5º triunfo seguido para pressionar líder

Passados 45 dias, Rogério Ceni reencontra o Fortaleza. Agora dirigindo o Flamengo, o treinador buscará no Castelão, às 19 horas deste sábado, a quinta vitória seguida na tentativa de jogar pressão sobre o líder São Paulo. Ganhar de seus ex-comandados pode esquentar de vez a briga pelo título do Brasileirão.

Como jogam antes, os cariocas querem diminuir a desvantagem na classificação para apenas dois pontos. Depois ficariam na torcida por tropeço do time de Fernando Diniz diante do Fluminense, no Maracanã.

Leia Também Diego Alves está com lesão muscular e desfalca o Flamengo diante do Fortaleza

Como tem um jogo a menos, o Flamengo não pode deixar o rival abrir e vai atacar no Castelão. Com a dupla de ataque que mais se destacou nesta segunda parte da temporada: Bruno Henrique e Pedro foram muito bem juntos na ausência de Gabriel Barbosa no tempo em que ele ficou machucado e mais uma vez atuam juntos.

Expulso contra o Bahia, Gabriel cumpre suspensão e abre nova brecha na disputa pela vaga com Pedro. Filipe Luís também não joga, por acúmulo de cartões amarelos. Entra Renê. A notícia boa é o retorno de Willian Arão, recuperado de lesão.

No último treino, nesta sexta-feira, Ceni ganhou mais desfalques. O goleiro Diego Alves acusou um desconforto muscular na coxa direita e foi cortado do jogo. Assim como o atacante reserva Michael.

Desde a saída de Ceni, o Fortaleza somou apenas seis pontos em 24 possíveis, péssimo desempenho de 25%. Está em queda livre na tabela e ainda terá seu criador pela frente. O técnico montou a equipe e conhece muito bem qualidades e defeitos.

Os flamenguistas treinaram forte a semana toda e armaram muitas jogadas para furar uma possível retranca dos mandantes. De quebra, Ceni ajustou a defesa para não sofrer tantos gols como o ocorrido diante do Bahia, no qual o Flamengo foi vazado três vezes e ganhou no sufoco.

Sendo firme atrás, o treinador flamenguista acredita que fica bem mais perto da vitória, pois o setor ofensivo dificilmente passa em branco. E Pedro está animado em mostrar serviço para provar que pode ser o titular.

QUEDA LIVRE

Desde que Marcelo Chamusca foi contratado para substituir Rogério Ceni, o Fortaleza disputou sete partidas, com retrospecto ruim: três derrotas, três empates e apenas uma vitória. A sequência colocou o time na 14ª colocação, com 30 pontos, dois a mais que o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O clima no clube está conturbado. Na última terça-feira, dois dias depois da derrota no Clássico Rei para o Ceará, por 2 a 0, torcedores organizados foram até o CT do Pici e cobraram jogadores, comissão técnica e diretoria.

"É uma pressão que nós jogadores deixamos acontecer, alguns resultados negativos de alguns jogos e, em se tratando de Fortaleza, nos últimos anos, acho que é o pior momento que vivemos na competição. Agora é criar forças e se unir. Só nós, jogadores, podemos dar a volta por cima", disse o atacante Osvaldo.

O técnico Marcelo Chamusca tem dois desfalques para essa partida. O volante Juninho foi expulso no Clássico Rei e dá lugar para Ronald, enquanto o atacante Yuri César recebeu o terceiro amarelo e deve ser substituto por Mariano Vazquez.