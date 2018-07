Centenário, Cruzeiro surpreende e bate Grêmio na Arena

No ano em que completa 100 anos de fundação, o pequeno Cruzeiro, time de Porto Alegre, registrou seu nome na história como sendo o primeiro time brasileiro a vencer o Grêmio na novíssima Grêmio Arena. O triunfo veio nesta quinta-feira, com uma vitória por 2 a 1 válida pela quarta rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

Fundado no dia 14 de julho de 1913, o Esporte Clube Cruzeiro conseguiu seu feito diante do time titular do Grêmio. Vanderlei Luxemburgo escolheu usar o que tinha de melhor à disposição nesta quinta, para poder poupar contra o Cerâmica, no sábado, e usar força máxima diante do Flu, quarta, em jogo chave da Libertadores.

O problema é que o treinador viu dois jogadores importantes saírem machucados: Dida, no intervalo, e Barcos, já quase no fim, com dores na costela. E o primeiro gol do Cruzeiro saiu numa lambança com Marcelo Grohe. O goleiro foi interceptar um chutão, segurou a bola, mas levou ela até a mão de Werley, que o desarmou. Sorte de Jô, que recebeu um presente com o gol vazio.

O empate veio com Welliton. Fernando bateu escanteio pela esquerda, Kleber desviou no primeiro pau e Welliton apareceu livre na segunda trave para marcar. Só que o Cruzeiro também marcaria pelo alto. Aos 28, Reinaldo testou firme no primeiro pau, após batida de escanteio, para fazer o segundo.