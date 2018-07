Centenário da seleção terá festa discreta com amistoso no Rio

O centenário do primeiro jogo da seleção brasileira será comemorado de forma discreta e sem a equipe em campo. O único evento oficial programado é o amistoso deste domingo de manhã entre o adversário de 1914, o Exeter City, da Inglaterra, e o time Sub-23 do Fluminense no mesmo local da partida de estreia do Brasil, o estádio da Laranjeiras, no Rio.

O Exeter, da 4ª divisão inglesa, chegou ao País na sexta-feira para disputar três amistosos pela turnê comemorativa pelo centenário do jogo com o Brasil. Depois do Fluminense, vai enfrentar o Tupi, em Juiz de Fora, e volta ao Rio para jogar contra o Rio Cricket.

Antes da partida deste domingo a bola usada em 1914 será exposta. O amistoso terá a presença ainda do Consulado Britânico e de representantes da CBF. O vencedor do confronto ganhará a Taça Marcos Carneiro de Mendonça, em homenagem ao ex-atleta do clube carioca e primeiro goleiro da seleção brasileira.

O Exeter se tornou o primeiro adversário graças à Argentina, que em 1914 convidou uma equipe britânica para fazer amistosos. A equipe inglesa, então na 3.ª divisão, embarcou de navio para a América do Sul e já com a viagem iniciada, foi chamada pela então Federação Brasileira de Sports para fazer o jogo inaugural da seleção.

Na época chamado de Combinado XI, formado por atletas paulistas e cariocas, ganhou dos ingleses por 2 a 0, com gols de Oswaldo Gomes e Osman.

O clube nunca conquistou títulos relevantes e tem como maior orgulho ter enfrentado a equipe pentacampeã mundial. A torcida tem como principal canto "Vocês já jogaram contra o Brasil?" e a data do centenário fez a cidade se mobilizar.

Está em cartaz no teatro municipal um musical para contar a história do jogo de 1914, chamado O dia em que jogamos com o Brasil. Um livro foi lançado e uma exposição também está programada. Na última temporada o clube lançou também uma camisa amarela para iniciar os preparativos da data.

Para acompanhar o time na atual turnê pelo Brasil vieram cerca de 150 torcedores. "A população cidade não acredita que realizamos o sonho de voltar ao Brasil. Somos um clube pequeno, mas temos orgulho da nossa rica história", disse o diretor comercial do Exeter, Bruce Henderson.

Quando a diretoria decidiu voltar ao Rio para comemorar o centenário do jogo, chegou a procurar a CBF para marcar um amistoso. A entidade, porém, recusou o convite e disse estar focada na preparação da Copa.

BRASIL EM CAMPO

Se para o centenário, cuja data exata é amanhã, a seleção não estará representada em campo, quando a data completou 90 anos foi diferente. Em 2004 um time de masters do Brasil, com a presença de ex-jogadores como Dunga, Jorginho e Careca, foi até Exeter, no Sudoeste da Inglaterra, para um amistoso. O encontro fez parte das comemorações do centenário do clube.