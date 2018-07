Centenário impulsiona programa de sócio-torcedor do Palmeiras

Embora o momento do time não seja dos melhores, o centenário do clube, celebrado na última terça-feira, ajudou a aumentar o número de sócios do programa de sócio-torcedor do Palmeiras, Avanti. Na semana que antecedeu o aniversário do clube, entre 19 e 26 de agosto, foram mais de 2.500 novos associados.

No dia 26, data em que celebrou o centenário, o Palmeiras registrou 600 novos cadastrados, sendo que, o número em dias normais varia de 150 a 300 novos cadastros. No total, o clube já conta com pouco mais de 42 mil sócios-torcedores.

Além dos descontos em ingressos para jogos, a diretoria resolveu lançar vários benefícios para incentivar os torcedores a aderirem ao programa. Uma das promoções, deu direito a dois torcedores, com um acompanhante, participar da festa do Centenário, realizada na última terça, no Citibank Hall, na Zona Oeste de São Paulo.