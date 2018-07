Centenários, Tombense e Brasil de Pelotas buscam título inédito

Duas equipes centenárias que estão fora dos grandes centros da bola vão se enfrentar pela decisão da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 20h30. De um lado está o Tombense, de Minas Gerais, que se apoia no trabalho de 16 anos de um grupo de empresários e vê na boa estrutura e investimento nas categorias de base o segredo do sucesso. Do outro, está o Brasil de Pelotas, que vai para sua primeira decisão nacional após superar a tragédia de 2009, quando o ônibus com os jogadores caiu de um penhasco no Rio Grande do Sul – dois jogadores e o preparador de goleiros morreram no acidente.

Em comum, ambas equipes querem um título inédito para coroar um passado de muita dificuldade e resistência. "Como o Tombense, temos centenas ou milhares de clubes iguais espalhados pelo Brasil e não tiveram uma parceria que os ajudasse. Quando se fala de parceria, e compara isso com esses outros clubes, percebe-se que aqui no Brasil apenas 16 clubes têm cotas de televisão fixas e relevantes, o resto vive dependente de resultados para subir de divisão", explica Eduardo Uram, empresário dono da Brazil Soccer, empresa que toca o departamento de futebol do clube mineiro, mas sem cargo estatutário na diretoria. "As dificuldades são enormes."

A parceria com o Tombense começou em 1998 e inicialmente tinha como objetivo formar jogadores nas categorias de base. Saíram de lá Cícero, do Fluminense, o goleiro Bruno, ex-Flamengo, e Elias, que fez sucesso no Atlético-GO, entre outros. Uram aguarda resoluções da Fifa, que pretende reduzir a atuação de empresários e fundos de investimento no futebol. "A gente dá uma demonstração de que essas relações além do cunho financeiro e de negócio podem ter um viés importante esportivo. Nada vai acelerar o projeto, que já tem seu percurso estabelecido. Jamais daremos um passo maior que a perna", avisa.

No ano que o Tombense comemora seu centenário, vai disputar sua primeira decisão nacional e pode obter sua maior conquista. Mas vai enfrentar um adversário um pouco mais velho, o Brasil de Pelotas, que tem 103 anos. Para o presidente Ricardo Fonseca, o clube gaúcho renasceu após o acidente. "É um momento histórico para o clube, pois nunca chegamos a uma final de Campeonato Brasileiro, que ocorre depois de termos passado por uma tragédia em 2009", lembra.

Ele está desde 2012 no comando do clube e mantém a folha de pagamento em R$ 250 mil por mês, contando jogadores e comissão técnica. "Os dirigentes hoje acabam trabalhando com a emoção e não com a razão. É preciso ter boa administração. Eu percebi que deveria fazer algo diferente quando assumi. Aí começou o trabalho de profissionalização do clube. Não dava para trocar três ou quatro treinadores e passar 80 jogadores pelo clube no ano", comenta.

Assim, o clube do interior gaúcho passou a manter a comissão técnica – o treinador Rogério Zimmermann está lá desde maio de 2012 – e manteve a base. "O Brasil vem sendo um pioneiro na continuidade do trabalho para colher os frutos lá na frente. Naquele momento do acidente, o Brasil teve muita dificuldade, até fomos rebaixados. Não tínhamos estrutura para colocar em campo uma equipe e ficou impossível buscar os resultados. Mas agora é página virada, as coisas acabaram acontecendo e não queremos ficar relembrando o passado, queremos olhar para o futuro", conclui Fonseca.