Centenas acompanham enterro de torcedor na Bolívia

Kevin foi morto aos 5 minutos do primeiro tempo do jogo. Enquanto comemoravam o gol de Guerrero, que abriu o placar, torcedores do Corinthians atiraram um sinalizador em direção à torcida do San José, acertando o rosto jovem, que faleceu na hora. Doze brasileiros estão presos em Oruro. Dois deles foram indiciados pelo assassinato e outros dez como cúmplices.

A morte do garoto, que morava em Cochabamba desde os 7 anos, causa grande comoção na Bolívia. O velório do corpo aconteceu na casa do avô de Kevin e o cortejo depois seguiu até a frente do colégio onde ele estudava. Ali, centenas de pessoas realizaram orações em memória do jovem morto.