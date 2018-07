Centenas de pessoas fazem fila para velório de Eusébio em Lisboa

LISBOA - Centenas de torcedores já fazem fila para se despedir de Eusébio. O corpo está sendo velado no Estádio da Luz, em Lisboa, local onde brilhou com as camisas de Benfica e da seleção portuguesa. Aos 71 anos, o ex-jogador morreu na madrugada deste domingo devido a uma parada cardiorrespiratória. O caixão com o corpo de Eusébio entrou no local envolvido em uma bandeira do clube lisboeta, em meio a muitos aplausos e cantos dos torcedores.

A estátua do ex-jogador, presente no estádio desde 1992 se transformou em outro ponto de encontro para os fãs, que colocaram no local algumas velas, flores, cachecóis de vários clubes portugueses e de seleções como Cabo Verde e Moçambique, país natal de Eusébio.

O velório acontecerá até segunda-feira, com previsão de presença do presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, entre outras autoridades. Também haverá uma missa, seguida de um cortejo pelas principais ruas de Lisboa, até a chegada ao cemitério de Lumiar.

Nascido em 1942, em Maputo, em Moçambique, Eusébio conquistou 11 títulos do Campeonato Português, cinco Taças de Portugal e uma Liga dos Campeões da Europa (então Copa da Europa), em 1962. Três anos depois recebeu o prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, um ano antes de terminar em terceiro lugar na Copa do Mundo da Inglaterra.