Centro de polêmica, Cícero vai explicar situação conturbada no São Paulo

Com um ambiente conturbado, o volante Cícero é mais um dos líderes do São Paulo que pretende falar para acalmar a situação no clube. Em um dia de folga dos atletas, o jogador dará entrevista nesta quarta-feira para explicar o momento da equipe e falar sobre como o grupo está fechado com Rogério Ceni. Nesta semana, Rodrigo Caio e Jucilei já saíram em defesa do treinador.

Segundo uma informação da ESPN, no intervalo da partida contra o Corinthians, no Morumbi, quando o São Paulo perdia por 2 a 0, Cícero foi atingido sem querer pela prancheta de Ceni, revoltado com a atuação do time até aquele momento, ainda mais depois de ter sofrido um gol nos acréscimos do período - foi naquele jogo que houve o gesto de fair play de Rodrigo Caio.

O caso veio à tona e, por causa da grande repercussão, Cícero resolveu se manifestar. O volante Jucilei falou sobre a polêmica e garantiu que está tudo em ordem no Morumbi. "Sempre tem desentendimento no vestiário, mas é para acertar. Isso fica lá dentro. O Cícero e o Rogério são amigos, já conversaram, se entenderam e o grupo está focado", avisou.

Jucilei garantiu que o grupo está com Ceni. "O Rogério é um ídolo aqui no clube, se tornou treinador e a pressão vai vir sempre. Quando o resultado não vem, sempre vão querer encontrar um culpado. Ele faz um trabalho bom, acredito no trabalho dele, o time está focado e tem a consciência do que tem de fazer dentro de campo", comentou.