Centroavante, Alan Kardec não escolhe posição no São Paulo

Conhecido por sua versatilidade, Alan Kardec começará a escrever sua história no São Paulo mostrando que um de seus diferenciais é saber fazer mais de uma função em campo. Apesar de ter se destacado na carreira como centroavante e de ter chamado a atenção do tricolor jogando mais à frente, ele fará sua estreia jogando pelo lado direito do campo enquanto Ademilson ficará mais centralizado.

Apesar de não estar em sua faixa preferida de ação, Kardec não enxerga problema em desempenhar outra função e lembrou que o mais importante é estar em campo para finalmente debutar oficialmente pelo São Paulo.

"Gosto de atuar em qualquer posição, não posso ficar escolhendo porque até mesmo no Santos com o Muricy joguei mais recuado, quase como um meia. É verdade que joguei mais como centroavante, mas já desempenhei outras funções em campo. O Muricy saberá escolher e independente de ser o centroavante, quero estar em campo", ponderou.

Como Kaká ainda não estreará, o esquema tático será o mesmo 4-2-3-1 do início da temporada. Desta forma, quando Luis Fabiano estiver recuperado do estiramento na coxa direita sofrido no jogo contra o Orlando City, Kardec continuará jogando fora de posição. Para ele, o mais importante é que o grupo permaneça unido para chegar no fim do ano disputando o título.

"O São Paulo ideal é esse com elenco cheio. Temos de jogadores experientes a novatos. Temos garotos que têm chance de crescer no longo prazo e que estão sendo abraçados pelos mais experientes. Não giramos em torno de um ou outro jogador, mas sim em torno de uma comissão técnica competente para trabalhar e gerir esse elenco", afirmou.