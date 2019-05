Centros de Ingressos da Copa América começam a funcionar nesta sexta em 5 cidades

Os torcedores que compraram os seus ingressos pelo site oficial da Copa América (copaamerica.com) poderão retirar as suas entradas para os jogos da competição a partir desta sexta-feira nos Centros de Ingressos das cinco cidades-sede: Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Os pontos físicos funcionarão das 10 horas às 20 horas nos sete dias da semana, inclusive feriados.

A partir da próxima quarta-feira, os cinco Centros de Ingressos passam também a funcionar como pontos físicos oficiais para venda de ingressos, desde que haja disponibilidade de assentos. Em paralelo, o torcedor terá ainda a opção de compra pelo site copaamerica.com.

Para retirar o seu ingresso, o torcedor deve levar impresso o voucher gerado no ato da compra, apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de crédito usado na compra. Se for meia-entrada, destinado somente aos brasileiros, além do voucher, é preciso um documento que ateste a sua elegibilidade para obter o ingresso desta categoria. E o mesmo procedimento de comprovação será necessário para quem tiver direito à gratuidade.

O ingresso será entregue somente ao titular da compra. Caso ocorra algum impedimento, o titular pode dar uma procuração para que terceiros retirem o ingresso. É necessário ressaltar que, além da procuração, os demais documentos do titular do ingresso também serão exigidos.

O limite máximo para o torcedor retirar o seu ingresso nos Centros de Ingressos é até o término da partida para a qual ele comprou a entrada. Em todos os locais será possível imprimir o ingresso para qualquer sede.

O Comitê Organizador Local da Copa América alerta que os ingressos devem ser guardados e cuidados antes e durante as partidas, enquanto o torcedor estiver nos estádios. A reimpressão não é feita sob qualquer hipótese, por razões de segurança, evitando-se que entradas para o mesmo assento estejam em circulação.

Os ingressos para os brasileiros que optaram por recebê-los em suas residências serão enviados a partir desta sexta-feira.