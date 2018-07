Recuperado, Centurión deve voltar ao São Paulo contra a Ponte

O São Paulo deverá contar com o atacante Centurión sábado, contra a Ponte Preta, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de ter sido vetado na partida contra o Ceará, pela Copa do Brasil, por causa de dores na coxa direita, o argentino treinou com os reservas nesta quinta-feira.

Centurión deve disputar com Wilder Guisao uma posição no ataque, ao lado de Alexandre Pato. O atacante Rogério, contratado na última semana, ainda não terá condições estrear, pois sua documentação ainda não foi regularizada na CBF. O titular Luis Fabiano, que tem uma lesão no joelho direito, teve ficar fora dos gramados por cerca de um mês.

Depois de conseguir a classificação à próxima fase da Copa do Brasil, o São Paulo corre atrás de uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Depois de dois derrotas consecutivas (Goiás e Flamengo), a equipe não quer perder contato com a zona de classificados para a Libertadores. Hoje, a equipe tem dois pontos de distância para o G-4.