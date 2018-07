Centurión exalta parceria com Pato e se diz adaptado ao clube

O argentino Centurión foi titular do São Paulo nas duas últimas partidas do time pelo Brasileirão, fez gol, teve atuações de destaque e nesta quarta-feira garantiu estar adaptado ao clube. Contratado no começo do ano, o ex-jogador do Racing disse que ainda pode evoluir mais e destacou que a parceria com Alexandre Pato é um dos seus grandes trunfos.

"O Pato é uma grande pessoa e me ajudou muito quando cheguei ao São Paulo. Sou muito agradecido por tudo que ele fez por mim. E isso também se reflete no campo, porque conseguimos levar a nossa amizade para os jogos", disse o argentino em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Centurión teve problemas para se adaptar ao idioma e ao Brasil. Tímido, no começo demorou para se entrosar com o elenco e por também falar espanhol, Alexandre Pato se transformou em um dos companheiros mais próximos. "Estou adaptado ao clube, cada vez mais confiante e motivado para buscar as vitórias. E espero manter isso por muito tempo para conquistar títulos no São Paulo", comentou.

No último domingo, contra o Coritiba, Centurión abriu o placar na vitória por 3 a 1 graças a uma assistência de Pato e no jogo anterior, contra o Vasco, o argentino participou de três dos gols da vitória por 4 a 0, em Brasília. No jogo anterior, porém, o atleta reclamou no Twitter que havia sido colocado em campo por atuar por pouco tempo no empate com o Fluminense, no Morumbi.