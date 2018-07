Centurión faz firula e começa confusão em jogo do Campeonato Argentino

Autor de um gol na vitória sobre o Quilmes, em goleada do Boca Juniors por 4 a 1, o ex-jogador do São Paulo Centurión foi protagonista de uma grande confusão entre as duas equipes em La Bombonera. Já com resultado garantido, o atacante começou a fazer firulas e sofreu dura falta.

Com a vitória, a equipe comandada por Guillermo Schelotto chega aos 7 pontos e ocupa a 7ª posição na tabela de classificação. Já o Quilmes, com apenas dois pontos ganhos, amarga a 26ª posição.

A partida válida pela quarta rodada do Argentino também marcou uma homenagem do Boca a um ilustre torcedor da equipe: Juan Martín del Potro. O medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio foi ovacionado ao dar uma volta olímpica em La Bombonera.